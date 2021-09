Will Smith admite que su matrimonio con Jada Pinkett Smith no es monógamo

Escucha esta nota aquí

Durante años se ha especulado que Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, tienen un matrimonio abierto, de esos en los que se permiten tener romances a la par de su relación. Ahora, el actor acaba de admitir que los rumores son ciertos: su relación con Jada no es monógama.



El protagonista por fin confirmó los rumores en una entrevista con GQ. "Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Ella tiene familiares con relaciones poco convencionales”, comentó.



“Así que ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí. Hubo importantes discusiones interminables sobre ¿qué es la perfección en una relación?, ¿cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección en una relación”, agregó.



Finalmente, la pareja llegó a la conclusión de que querían ser auténticos y para eso tenían que liberarse de “los grilletes de la fama y el escrutinio público".



“Nos hemos dado confianza y libertad con la creencia de que todos tienen que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino a nadie, pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, son la definición más alta del amor”, aseguró.}



Por otra parte, Will Smith reveló que cuando era adolescente su sueño era tener “un harem de novias”.

"No sé dónde lo vi, pero de adolescente la idea de viajar con 20 mujeres que amaba y cuidaba y todo eso me pareció una gran idea. Y luego ya lo pensé mejor y dije: 'Eso sería horrible. Eso sería horrible’.



Las sospechas



En julio del año pasado Jada y Will ya habían dado de qué hablar sobre lo abierto que es su matrimonio luego de que el cantante August Alsina destapara el romance que tuvo con la actriz hace algunos años. De hecho aseguró que Will estaba enterado y que de hecho le había dado su bendición durante el tiempo que tuvo una relación con Jada.







Días después, en su programa de Facebook Live Red Table Talk, la esposa de Will Smith reconoció públicamente y frente a su marido que ella y Alsina habían tenido un amorío.



