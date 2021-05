Will Smith muestra que está "en la peor forma de su vida"

Escucha esta nota aquí

No es cuestión de glotonería ni eres el único que recurrió a la ropa ancha y cada vez más ancha para no sudar la gota gorda tratando de subir unos jeans. Pues, aunque muchos tratan de disimularlo, el actor Will Smith, de 52 años, mostró las consecuencias del confinamiento en su cuerpo, y solo él es capaz de exhibir ante 53 millones de seguidores su prominente abdomen (súper prominente).

Tras deleitarnos con sus músculos en Hancock o Soy leyenda, esa barriga es impresionante, pero el discurso del actor de Men in black le calla la boca a cualquiera.

"Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días picoteando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más muffins de medianoche… ¡Me pondré en la mejor forma de mi vida! Trabajaré en equipo con @YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!", apuntó en Instagram sobre su foto menos favorecedora en la que aparece solo con calzoncillos.



Otra no tan mala, en la que una chamarra esconde parte de la barriguita, escribió "estoy en la peor forma de mi vida".

34 millones de seguidores, famosos y no famosos, entre que se rieron y lo alentaron, como Arnold Schwarzenegger, que trató de levantarle los ánimos. "Will, pobre bebé, estoy llorando por ti, aunque todavía estás en mejor forma que el 90% de Estados Unidos.", comentó.