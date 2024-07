Will Smith regresa a la música con 'You Can Make It'

El actor y cantante Will Smith retornó al ámbito musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado 'You Can Make It'. La presentación de esta canción tuvo lugar durante la gala de los premios BET 2024, informó CNN.



Smith, quien previamente había sorprendido al público con una actuación especial en el festival de Coachella, en abril, donde interpretó una versión del tema de la película "Men In Black" junto a J Balvin, captó nuevamente la atención con su actuación en Los Ángeles.