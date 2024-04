William Levy se pronuncia y afirma que él ha cometido errores, pero ella también

​Después de unos días de mucha polémica ,respecto a su relación c on Elizabeth Gutiérrez, William Levy se ha pronunciado. Lo ha hecho a través del programa Sale el sol.

"Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, 'puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie porque no quiero que, por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos'", contó la presentadora, que Levy declaró.