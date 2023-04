Woody Harrelson pide una prueba de ADN para comprobar si su hermano es Matthew McConaughey

“El punto en el que empiezo yo y termina él siempre ha sido una línea turbia. Mis hijos lo llaman tío Woody y sus hijos me llaman tío Matthew ”, reconoció el ex de Penélope Cruz.

“Hace unos años, visitando Grecia, estábamos sentados hablando de lo unidos que estamos y de nuestras familias. Mi madre estaba allí y dijo: ‘Woody, conocí a tu padre’. Todos nos dimos cuenta de los puntos suspensivos que dejó mi madre (...)”, añadió. Esta historia, que parece un guion de película, ha llegado a los oídos de Harrelson y no descarta que su gran amigo sea en realidad su hermano, según ha confesado en una entrevista en The Late Show With Stephen Colbert.