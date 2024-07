Ximena Jiménez: “Hay momentos de estrés y tensión, que requieren sacar a flote nuestra inteligencia emocional y fortaleza”

Que no desista ni un minuto, porque todo el camino que recorrerá, dará sus frutos. Porque a veces uno en el camino piensa que no lo va a lograr, pero con persistencia y pasión, se van salvando obstáculos y se va construyendo empresa, profesionalismo, prestigio y marca personal.

¡Gracias! Siempre me esfuerzo por mantenerme impecable, ya que creo que la presentación personal es fundamental en mi trabajo. Mi prenda favorita son los vestidos. Me encantan porque son versátiles y pueden adaptarse a cualquier ocasión, ya sea un evento formal, una reunión de negocios o una salida social. Pero también amo la ropa de playa, con la cual me identifico, me siento libre y muy yo. Me declaro una fan de la moda y en especial de la moda boliviana de autor.