Ximena Zalzer: " Gracias por todas las veces que me hicieron sentir fea, por las lágrimas que derramé"

Ella les dice gracias por cada uno de sus malos comentarios , pero los haters no se dan cuenta del daño que le están haciendo a las personas, insultándolas bajo un perfil que, quizás, es falso.

​“Gracias por todas las veces que me hicieron sentir fea, por las lágrimas que derramé, pensando en que no era feliz con mi cuerpo. Gracias porque siempre tuve la crítica de terceros (de) que no era suficiente”, inicia en su posteó la exreina del carnaval.