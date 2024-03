Ximena Zalzer se asustó y pensó que era su último día de vida

La influencer dijo que ella y su esposo se fueron a un local en Buenos Aires a desayunar, ella pidió un omelete. “Al llegar mi comida di un primer bocado y me lo comí, ya en el segundo bocado empiezo a sentir algo en la boca, saqué un fierro , un alambre chiquitito, seguí masticando y siento otro alambre”.

La ex reina del carnaval confiesa que se sacó dos alambres de la boca y dentro del omelete había dos más. “Lo que quiero pensar es que (los alambres) eran de algún cepillo, también escuché que, si te lo tragas, puede perforar el intestino ”, aseguró.

Ante el asombro de lo encontrado en su comida, habló con el camarero y él le trajo otro omelete. “Me cambió el omelete, lo pedí para llevar. Él no me pidió disculpas, lo único que yo pensaba era si iba a vivir o si me había tragado más fierros”, dijo.