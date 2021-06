Xuxa se emociona al recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

Amable y con una máscara negra, la Reina de los bajitos fue vacunada este viernes 4 de junio en la cancha de la escuela de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, en la zona oeste de Rio de Janeiro, Visiblemente emocionada lloró al hablar de cómo se sentía después de la primera dosis.

"Una mezcla de felicidad con un trabajo hecho con gente que me gusta. Es una mezcla de muchas cosas, escuchamos tanto que no se va, pero se fue, está aquí en mi brazo. Me alegro de que haya llegado mi día". "Me alegro de tener mi edad, gracias a Dios", dijo Xuxa en un video publicado en Instagram.

La presentadora de televisión también agradeció y deseó un buen trabajo a los profesionales de la salud y respondió a las solicitudes de fotos. Xuxa estaba encantada de recibir la vacuna y finalmente fue aplaudida por los presentes.