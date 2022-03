¿Ya nació Índigo? Seguidores de Evaluna y Camilo buscan pruebas para confirmarlo

Escucha esta nota aquí

Desde que la pareja de Evaluna y Camilo anunció su embarazo, sus fanáticos esperan ansiosos el momento para conocer al nuevo integrante de la familia; sin embargo, la intriga más grande para todos es saber si será niño o niña.

Fue a finales de 2021 que los músicos revelaron que serían padres, compartiendo algunos detalles, como que su bebé nacería entre marzo y abril y que se llamaría Índigo, a pesar de que no sabrían si es niño o niña hasta su nacimiento.

"Me encanta todo lo que va de la mano del índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las tinturas de índigo y cómo lo trabajan. Me enamoré del color, es precioso y la connotación mística y espiritual que trae. Todo lo que va de la mano de la luz y del índigo es algo que yo quería que mi primer hijo, hija o hije sea", dijo Camila a la revista colombiana Vea.



En los últimos días, los internautas han comenzado a especular sobre si ya nació Índigo, por algunos mensajes, fotos e incluso la nueva canción que los artistas estrenarán hoy.

El 16 de marzo fue el cumpleaños 28 de Camilo y el mensaje de su hermana Manuela Echeverry prendió las alarmas de sus fans. "Te amo @Camilo celebro el hombre que eres hoy, el hermano, el jefe, el amigo, el hijo, el papá. Qué privilegio verte crecer", le dedicó.

A pesar de que no dice nada explícito, muchos creen que es una señal de que Índigo nació.

Otra de las pistas es que la familia del cantante colombiano ya se encuentra en Miami y, según las redes, es por la llegada del bebé.

También han mostrado como prueba la imagen que subió Ricardo Montaner, padre de Evaluna, después de un concierto en Puerto Rico, con el texto: "Gracias a Dios", mientras mira al cielo con una mano extendida.

Algunos consideran que es en agradecimiento a la audiencia que asistió al concierto, pero otros apuntan a la llegada al mundo de Índigo.

Hoy estrenan nueva canción

Refugio, el sencillo que estrenan hoy, es posiblemente el anuncio oficial del nacimiento de Índigo, o al menos eso es lo que creen sus fans, ya que los momentos más importantes de la vida de la pareja tuvieron sus propias canciones.

Así fue Medialuna, en su etapa de enamoramiento; Por primera vez, para su matrimonio; Favorito, en su luna de miel; Vida de rico, con la adquisición de su primera casa; e Índigo, para anunciar la espera de su primogénito.

Entonces... ¿Refugio es el anuncio oficial de que Índigo ya nació?