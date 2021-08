Ya sabemos el nombre y el sexo del bebé de Scarlett Johansson

Escucha esta nota aquí

Luego de que mantuvieron en secreto, primero, su boda y luego que Scarlett Johansson estaba embarazada, ahora la pareja se dio el permiso de compartir detalles acerca del primer hijo de Colin Just y el segundo para ella, quien ya tiene a la parejita; sí, el recién nacido es niño y ya sabemos también su nombre.

Scarlett debe estar feliz porque Rose Dorothy, su hija de 6 años y que fue fruto de su matrimonio con Romain Dauriac, ya se convirtió en hermana mayor y gracias a Colin, que lo reveló con un post en redes sociales. La pareja escogió un nombre para su bebé, que tiene un origen británico-italiano y significa orden, decencia y belleza.

"Ok, ok tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo. Nosotros lo amamos muchísimo", escribió en su cuenta oficial de Instagram Just, que acompañó con una serie de divertidos hashtags en los que incluso reveló los planes a futuro que tiene con el niño #wegotawaywithitforalongtime #nokidspolicy #we'regoingtodisneyworld.



El comediante también hizo una petición muy especial con la que dejó ver lo importante que es para él y para Johansson tener en un plano sólo de ellos lo que sucede en su vida familiar: "La privacidad será altamente apreciada". Con su sentido del humor a flor de piel escribió que todas las peticiones deben hacerse a su publicista Michael Che.



