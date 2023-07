Yailin lanza acusaciones contra Anuel: "Me dejaste sin nada… dile al mundo que me golpeabas embarazada"

Yailin y Anuel AA no han parado de ser tema de noticias. La dominicana, además de recibir su cumpleaños 21 en un hospital y gozar de regalos millonarios de su amigo Tekashi69, hizo graves acusaciones contra su ex.

"Yo sí me río, sí eres un narcisista", escribió la intérprete de "Del kilo". " Dile al mundo que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña".

En otra de las historias de su Instagram, Yailin siguió acusando al padre de su hija de un supuesto maltrato físico y de no aportar dinero para su pequeña. "Me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre", escribió. "La ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada".