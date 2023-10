Yankel acompañará a Aitana I, durante todo su reinado

Estoy completamente a la disposición de Aitana, cuidando cada detalle, y que no le falta nada en todas sus presentaciones.



- ¿Por qué cree que lo eligieron para chaperón?



Tenemos una amistad de años con la comparsa Ociosos y creo que vieron en mí a la persona en la que podían confiar a su reina, precisamente porque me conocen y saben de mi trayectoria.



- ¿Cómo hace para recargar energías?



Me siento capaz y tengo muchas ganas. Trato de colocarme sueros vitaminados para mantenerme con mucha energía, además mantengo la disciplina en todo lo que hago.



- ¿Lo bueno y lo malo de ser chaperón ?



Lo bueno es la experiencia que estoy viviendo por primera vez como chaperón , y no lo considero malo, sino un poco pesado; quizás por las actividades que hay temprano, porque soy dormilón.



- ¿Alguna anécdota que haya tenido con Aitana?



Ella siempre anda con su almohadita para descansar y en Buena Vista me olvidé. Esa es una de las experiencias -entre muchas otras- que tenemos desde que empezó su reinado.



- ¿Cómo es trabajar con su majestad?



Es súper fácil, Aitana es dócil y es fácil trabajar con ella. Además, ya tiene experiencia.



- ¿Qué ha dejado de hacer por este nuevo oficio?



He dejado de dormir, ya no se puede. A veces el día empieza a las 4:00 am, pero ahí vamos, recargando energía cada día para llegar radiante y con mucha fuerza hasta la fiesta grande.



- ¿Es carnavalero?



Me encanta el Carnaval, siempre he disfrutado de esta fiesta , pero de verdad tres días es poco, y siempre espero más.



- ¿ Y extraña la televisión?



No extraño la televisión, fue una etapa hermosa, pero ya pasó y estoy tranquilo en lo mío, trabajando como relacionador público y ahora como chaperón.



- ¿Qué le dejó la pantalla chica?



Aprendí mucho, tuve a la mejor maestra Sandra Parada, y eso lo dice todo.



- Usted es un hombre que está siempre alegre, ¿qué lo hace enojar?



Siempre he sido un hombre alegre, extrovertido y amiguero, pero hay situaciones que me hacen enojar, como por ejemplo la hipocresía, no la soporto. Soy muy frontal y eso a veces es complicado con las personas de mi entorno, pero hay que ser así creo yo.



- ¿Viaja con frecuencia a su natal Beni?



Cuando puedo me doy una escapada a recargar energía con mi familia, sobre todo en los brazos de mamá. Soy el hijo mayor de Carmen Rey y de Hugo Méndez y tengo cuatro hermanos. Amo mi familia y mi tierra Guayaramerín.



- ¿Qué extraña de su tierra?



Extraño a mi madre, mis hermanos y todo lo que hay en mi pueblo, es muy bello. Considero que todos deberían de conocer Guayaramerín algún día.