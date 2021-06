"Yo comí primero en la mesa" (sobre Belinda), ¿qué pasó Lupillo Rivera?

Escucha esta nota aquí

En los últimos días, las noticias del compromiso de los cantantes Belinda (28) y Christian Nodal (22) no dieron titulares solo de amor, pues recientemente apareció involucrado el ex de la rubia, aunque no voluntariamente, y se desató la polémica.

Todo empezó cuando en los medios mexicanos trascendió que Lupillo Rivera (49), más conocido como el ' Toro del Corrido', se quitó un tatuaje de Belinda que se hizo en un brazo cuando estuvieron juntos, en 2019. Pues, consultado al respecto, la nueva pareja y prometido de la cantante, Christian Nodal, comentó que "cada quién hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo".

A pesar de que muchos vieron como una inmadurez el comentario de Nodal, Lupillo no se quedó callado y su respuesta desató la polémica.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se ve a la prometida de Rivera, Giselle Soto (26) mostrarle en el celular el comentario de Nodal. Al escuchar lo del 'puerco' ambos sueltan varias carcajadas, y él comenta: "Ese vato y ya ya sabemos que yo comí primero en la mesa", y los dos vuelven a reír.



Rápidamente, el comentario pasó el medio millón de reacciones y comentarios, algunos defendiendo la respuesta y otros que calificaron de machista sus dichos. Tal fue el revuelo que, a las horas, Lupillo cerró los comentarios, pero no borró lo que dijo, es más, contestó a los ofendidos.

"La vida es una diversión. Llenen la aplicación los ofendidos… y hay que recordar como inició esta situación. Disfrútenlo", apuntó Lupillo junto a un formulario, en tono de burla, en el que le pregunta a los internautas, qué los ofendió, si tuvieron ganas de llorar y los motivos de la ofensa.

Por su parte, los recién comprometidos solo aparecieron en las redes para celebrar el Día del Padre, pero no tocaron el tema.

Lea también Sociales Christian Nodal y Belinda graban nueva versión de 'Si nos dejan' La pareja interpreta el tema musical de José Alfredo Jiménez para una telenovela. Puedes escucharlo en la nota