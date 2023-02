Youtubers reaccionan a TQG, de Karol G y Shakira

Todo lo que hace, dice o graba Shakira es una bomba, y tal efecto tiene nuevamente la colaboración a la que la invitó Karol G, titulada TQG . Tal como se había anticipado, el título quiere decir Te Quedó Grande y está llena de indirectas que bien podrían ir dedicadas a sus ex, Piqué y Anuel AA, lo que le aumenta el impacto, como pasó con la Mussic Sessions # 53 de la barranquillera con Bizarrap.

"Tú, saliendo a buscar comida fuera ; y yo, pensando que era la monotonía ", dice Shakira en la canción. "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito; que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito ", canta Karol G, como algunas de las frases más comentadas.

Además del videoclip, lo que tiene a los seguidores de las artistas colombianas alborotados son las reacciones que genera la colaboración. Ninguna de las cantantes se pronunció hasta el momento, tampoco los ex, pero sí youtubers que grabaron sus primeros comentarios.

Otra argentina, del sitio Vocalissima , que se dedica a analizar el trasfondo musical, le dio muy buena nota a ambas cantantes y destacó el acento colombiano del que hacen gala. "La parte de la letra está muy bien, vocalmente suena muy melódica de ambas artistas. Me encantó, espectacular, un reguetón con mucho acento colombiano, me gusta el estilo, muy buena colaboración", reaccionó y obtuvo el apoyo de 89,5 mil reproducciones.

Pero el éxito de las colombianas llegó hasta Europa, en España, el creador de Not even Luv, cree que este tema no fue "tan a cuchillo".