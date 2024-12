Bolívar hizo trizas al Tigre y se encamina a ganar el Clausura

Bolívar dio un golpe de autoridad para ganar el torneo Clausura al golear a The Strongest por 4-1 en el Superclásico 299 que se jugó en el estadio Hernando Siles.



Los celestes volvieron a mostrar su poderío ofensivo en el que juego que deberían hacerlo y ahora le sacan siete puntos de ventaja a los atigrados que defraudaron en esta jornada.



Cuando un equipo necesita los puntos debe salir a ser protagonista en el partido. Los celestes lo entendieron de esa manera en la primera mitad, pero los atigrados apostaron a jugar al error de su rival.



La Academia fue ampliamente superior al Tigre, su propuesta en la cancha fue para en benficio del espectáculo, de hecho la posesión de la pelota en esta etapa fue de 78% contra 22% de los aurinegros.



Pese a ello, The Strongest se puso en ventaja en el marcador en una jugada donde Anderson pisó a Bruno Miranda en el área chica y el juez Javier Revollo cobró la pena máxima con ayuda del VAR.



El colombiano Michael Ortega se encargó de ejecutar la pena máxima y abrió el marcador a los 14 minutos.



Bolívar no se deseperó y siguió mostrando una línea de juego para ir al frente. Patricio Rodríguez fue clave ya que enloqueció a Ronald Bustos que no le pudo ganar durante todo el primer tiempo. Justo por la banda izquierda el Pato amagó a su marcador, sacó un centro e ingresó Carlos Melgar para conectar un cabezazo y anotar el empate (29’).



Desde el mismo sector, Ramiro Vaca ejecutó un tiro libre a tres minutos del final, la pelota fue al área chica, nadie salió a despejar y el que llegó a puntearla fue el brasileño Buno Sávio para poner el 2-1.