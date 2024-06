Bolivia jugará ante Uruguay en el estadio que albergará la final del Mundial 2026

Bolivia se enfrentará a Uruguay este jueves por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un escenario emblemático que también será sede de la final de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, en El Deber Sports, te presentamos los datos que no conocías sobre este estadio.



MetLife Stadium: un gigante de la modernidad



Ubicación y capacidad



El MetLife Stadium está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, en el complejo deportivo Meadowlands. Inaugurado en 2010, es uno de los estadios más modernos y grandes de Estados Unidos, con una capacidad para albergar a 82,500 espectadores. Este estadio es conocido por su diseño innovador y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de eventos, desde partidos de fútbol americano hasta conciertos y eventos internacionales de fútbol.



Equipos locales



El MetLife Stadium es el hogar de dos equipos de la NFL: los New York Giants y los New York Jets. Esta dualidad es única en la liga, ya que ambos equipos comparten el estadio, lo que requiere una logística especial para cambiar la decoración y el campo de juego según el equipo que juegue de local.



Características técnicas



El estadio cuenta con una serie de características técnicas avanzadas que lo hacen destacar. Entre ellas se incluyen:



Pantallas gigantes: El MetLife Stadium está equipado con cuatro pantallas gigantes de alta definición, una en cada esquina del estadio, que aseguran que todos los espectadores tengan una vista clara del juego, sin importar dónde estén sentados.



Tecnología de iluminación: Utiliza un sistema de iluminación LED que no solo mejora la visibilidad durante los eventos nocturnos, sino que también es más eficiente energéticamente.



Conectividad: El estadio ofrece una conectividad Wi-Fi robusta y gratuita para todos los asistentes, permitiendo una experiencia interactiva y conectada durante los eventos.



Eventos Internacionales



Además de ser un estadio clave para la NFL, el MetLife Stadium ha sido sede de numerosos eventos internacionales de fútbol. Ha albergado partidos de la Copa América Centenario en 2016, así como amistosos internacionales y partidos de la Liga de Campeones de la Concacaf. Su capacidad para manejar grandes multitudes y su infraestructura de primer nivel lo convierten en un lugar ideal para eventos de gran envergadura.



Importancia para la Copa América 2024



El MetLife Stadium no solo será el escenario del enfrentamiento entre Bolivia y Uruguay, sino que también albergará el duelo entre Chile y Argentina, y una de las semifinales del torneo. Su capacidad y modernidad aseguran que los partidos se desarrollen en un entorno de alta calidad, ofreciendo a los jugadores y aficionados una experiencia inigualable.