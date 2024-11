Clausura: tres partidos reprogramados de la fecha 17 se jugarán este jueves

Este jueves se jugarán tres partidos reprogramados de la fecha 17 del torneo Clausura de la División Profesional. Always Ready - Royal Pari, Real Tomayapo - Bolívar y The Strongest - Wilstermann son los encuentros de la jornada.



El primer partido se llevará a cabo en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto desde las 17:00, donde Always Ready se enfrentará a Royal Pari. Ambos equipos necesitan puntos y no tienen margen de error en su intento por salir de los últimos lugares de la tabla acumulada. Always Ready ocupa la décima tercera posición con 33 unidades, mientras que Royal Pari está en penúltimo lugar con 24, en zona de descenso indirecto.



Luego, nos trasladaremos a Tarija para presenciar el encuentro entre Real Tomayapo y Bolívar, que se enfrentarán a las 19:00 en el estadio IV Centenario. La academia, líder del Clausura y de la tabla acumulada, busca continuar su ascenso y acercarse al título que le asegure un lugar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.



Los celestes no podrán contar con su director técnico Flavio Robatto, sancionado por agresión. Por su parte, los locales, octavos en la tabla general, buscan obtener los tres puntos para acercarse a los puestos de torneos internacionales en 2025.



Finalmente, el último partido del día será el clásico nacional entre The Strongest y Wilstermann, que se enfrentarán a las 20:00 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Los aviadores, sumidos en una profunda crisis económica e institucional, estrenarán a Fran Taboada como director técnico y buscarán una victoria para alejarse de los últimos lugares y acercarse a la zona de clasificación para torneos internacionales.



Por su parte, el Tigre, segundo en la tabla acumulada, también tiene la obligación de sumar tres puntos para no perderle pisada al líder Bolívar, que lo dista por ocho puntos; un tropiezo en la ‘Llajta’ podría ser fatal para los dirigidos por Ismael Rescalvo.