Wilstermann sorprende a Royal Pari y se regala una victoria en su cumpleaños 75

Wilstermann sorprendió a Royal Pari al ganarle 0-1 la noche de este sábado, partido de la jornada 22 que se jugó en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. El Rojo se regaló un triunfo en el 75 aniversario de su fundación que se celebra este domingo 24 noviembre.



Con los tres puntos sigue en la lucha por obtener un cupo a torneo internacional en la próxima temporada; además evitó que Pari se aleje de la parte baja de la tabla, que por ahora lo tiene luchando por salir de entre los coleros.



En buena parte del partido, aproximadamente hasta el minuto 60, el equipo aviador se dedicó a esperar al local en su campo e intentar salir de contragolpe, pero la fórmula no le dio resultado porque hasta ese momento prácticamente no generó situaciones de gol cuando intentó acercarse hasta la portería del 'inmobioliario'.



Todo lo contrario sucedió con Pari, que permanentemente estuvo volcado sobre la portería rival, pero no aprovechó varias situaciones de gol que generaron sus hombres de ataque.



'Wilster' se animó a ir al frente en el minuto 62 con un remate de Cristian Machado, que ingresó al campo de juego en el arranque de la segunda parte, y a partir de ese momento fue otra la actitud, empezó a complicar a la última línea de Pari, tuvo varias llegadas, no todas claras, pero fue un equipo diferente al del primer tiempo y al de los primeros minutos del complemento.



El gol de la victoria fue obra de Ariel Nahuelpan a los 76 minutos. El delantero argentino estuvo certero al cabecear un centro desde la izquierda enviado por Héctor Bobadilla, el goleador del equipo, que en el Tahuichi pesó poco en ataque.



Nahuelpan ingresó en el minuto 55 a la cancha en lugar de Rodrigo Amaral, el "conductor" del aviador, quien; sin embargo, estuvo perdido en la cancha. Su aporte fue nulo a la hora de generar juego y también para colaborar con los delanteros. Dio la impresión de que sintió el trajín físico que tuvo hace dos días en La Paz en el partido frente a The Strongest, cuando sí gravitó y tuvo a mal traer a los defensores atigrados.