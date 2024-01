Alargan el plazo para que los magistrados renuncien hasta el viernes, caso contrario advierten con bloqueo indefinido a partir del lunes

“Estamos decidiendo no levantar el bloqueo, sino dar un cuarto intermedio para que renuncien todos los magistrados. En ese afán de comprender a la población. Esperamos que renuncien por cesación de funciones, para que la totalidad de los magistrados renuncien hasta el día viernes 19 de enero. Caso contrario, el lunes será inminente el bloqueo de caminos”, advirtieron los representantes de las organizaciones sociales.



Según explicaron, la determinación se dio luego de conocer la renuncia de dos de los cinco magistrados del Tribunal Agroambiental.



“Hoy día estuvimos evaluando de manera amplia, la decisión que dos magistradas tomaron de renunciar al Tribunal Agroambiental. Las hemos considerado, porque no somos intransigentes, estamos en defensa de la Constitución”, sostuvieron.



Aclararon que “estamos dando unos días más, no estamos suspendiendo las medidas de presión. No estamos siendo intransigentes, el objetivo de nosotros es defender la Constitución Política del Estado, porque el Estado está entrando en un espiral de ilegalidad”.



Antecedentes



Elva Terceros y Ángela Sánchez son las dos magistradas del Tribunal Agroambiental que decidieron irse por cumplimiento de mandato Constitucional de seis años. Recién se oficializaron, pero desde el 3 de enero ya no estaban ejerciendo labores jurisdiccionales y administrativas.



La magistrada Terceros informó que estuvo desempeñando funciones hasta el 2 de enero, después dejó de cumplir labores jurisdiccionales y administrativas.



Su colega Ángela Sánchez también dio un paso al costado por cumplimiento de mandato constitucional, así lo hizo conocer en su nota de renuncia recientemente conocida.



Determinación



El lunes, después de varios enfrentamientos y una persona herida en las manifestaciones en Sucre, el Pacto de Unidad del ala ‘evista’ determinó:



“Denunciar y rechazar los actos represivos con gases de la Policía por órdenes del gobierno de Luis Arce, contra hombres y mujeres que se manifestaban de manera pacífica contra los magistrados autoprorrogados”.



Como segundo punto: “convocar a todas las organizaciones sociales y todas la sociedad civil a sumarse al bloqueo nacional indefinido de caminos a partir de las cero horas del miércoles, 17 de enero de 2024, exigiendo que de forma inmediata se promulgue la ley corta de convocatoria a elecciones judiciales y el retiro inmediato de las y los exmagistrados inconstitucionalmente prorrogados, debiendo entenderse que el Pacto de Unidad ha venido exigiendo desde agosto de 2023 el respeto a la Constitución Política del Estado y la convocatoria a elecciones judiciales que no fueron atendidas ni respetadas por el gobierno de turno”.



En el tercer punto se dirigieron al fiscal General, a quien piden que se “inicie la investigación y disponga del procesamiento contra las exmagistradas y magistrados y exconsejeras y consejeros del Órgano Judicial por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución, por haber cesado en sus funciones el 31 de diciembre de 2023, por cumplimiento de mandato de seis años conforme a los artículos 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado”.



Como cuarto y último punto exigen “a Luis Alberto Arce Catacora atienda de forma inmediata las demandas y pliegos petitorios presentados por el Pacto de Unidad (évista') desde septiembre de 2023”.



Sin embargo, la tarde de este martes, exigen exclusivamente dos puntos, la renuncia de los magistrados y la convocatoria a las elecciones judiciales.