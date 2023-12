Cambió el terno por ir con su ropa de trabajo: asiste a la graduación de su hija con abejas en el pecho

Se realizaba un acto de graduación del nivel inicial de la unidad educativa Narciso Cáceres de la comunidad Thihumayu (Chuquisaca), cuando la presentadora quedó tan sorprendida, que se le olvidó el guion . Pero no fue la única, la mayoría de los asistentes también quedaron atónitos, cuenta Eusebio Pinto, que asistió a la ceremonia de su hija, Amelia, acompañado de sus abejas.

Eusebio quería dar un mensaje: las abejas son amigas; no son malas, no pican si no se las molesta o se las ataca. Pero, sobre todo: hay que cuidar la naturaleza y los insectos.