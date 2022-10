Si el torneo Clausura se llega a suspender, la ‘U’ de Sucre pide que no haya descenso

La dirigencia del fútbol nacional ha manifestado en reiteradas oportunidades, que se hará todo lo posible para que el torneo Clausura de la División Profesional continúe, pero no se descarta que se lo suspenda definitivamente debido al paro cívico indefinido en el departamento cruceño, que por ahora no tiene miras de solución.

Si se llega a dar por concluido el torneo con 24 fechas disputadas, el presidente de Universitario de Sucre sugiere que no haya descensos , ya que el artículo 34 del Reglamento de Campeonato indica que los mejores de la tabla acumulada se clasificarán a las Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, pero no dice nada sobre los descensos.

“Si se suspende el torneo queremos hacer notar que el artículo 34 solo establece la distribución de premios en lo alto de la tabla y no establece nada sobre los descensos, no habla absolutamente nada. Nuestra posición es clara, si se llega a suspender no debería haber descenso de manera excepcional este año, para no perjudicar otra vez al club Universitario como pasó en 2018 haciéndolo descender en mesa”, agregó Campos.