Sucre: se registran 30 casos de rabia canina y autoridades piden responsabilidad a los dueños de mascotas

Control de foco

La vacunación o control de foco se realiza a dos kilómetros a la redonda de la zona de Horno K’asa, donde se detectó el caso 29 de rabia canina.



Se trata de un perro de siete meses, que tenía propietarios, pero que no había sido vacunado. Una persona recibió una mordedura y otras cinco tuvieron contacto con la mascota por manipulación, por lo que todas reciben el tratamiento antirrábico.



El caso 30 fue identificado en el barrio América, del Distrito 4. Es un can de diez meses, que también tenía dueños y que tampoco recibió la vacuna contra la rabia, según los reportes sanitarios.



Una persona tuvo contacto con el can, la cual ya se sometió al tratamiento profiláctico.



El control de foco en este barrio del Distrito 4 se ejecutará este miércoles 18, con la inmunización a las mascotas.



Calle expresó su preocupación porque la población no asume su responsabilidad con sus mascotas y la salud pública.



“Los canes tenían propietarios y, a pesar de la alerta roja, las campañas masivas de vacunación, no hubo la voluntad de estas personas de llevar a las mascotas a la vacunación. Creemos que falta conciencia en la población, la rabia canina es muy preocupante y la familia debe asumir la responsabilidad”, remarcó.