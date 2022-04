Advierten que no es aconsejable levantar la veda de sábalo en el Pilcomayo

Escucha esta nota aquí

En medio de la advertencia de que no se recomienda la pesca del sábalo, el Gobierno Regional del Gran Chaco, a través de una resolución administrativa, levantó este sábado la veda pesquera en el río Pilcomayo.

La autorización se divulgó en el evento denominado Sabalito Fest, en el municipio de Villa Montes.

"No es aconsejable. Los expertos en peces no lo recomiendan, consideran que es una medida política y no está basada en datos biológicos", advirtió el responsable del Sistema de Alerta Pilcomayo, Luis María de la Cruz.

Según de la Cruz, todavía no hay cardúmenes del sábalo aguas arriba de Villa Montes para autorizar su pesca comercial.

La Gobernación también se sumó a la advertencia y envió una carta a las autoridades de la provincia Gran Chaco para que dejen sin efecto la autorización.

El secretario de Desarrollo Productivo de esa entidad subnacional, Efraín Rivera, calificó como una irresponsabilidad política debido a que los peces de sábalo recién están en fase de desarrollo y no es el tiempo para levantar la veda.

"Por los informes técnicos, los cardúmenes recién están ingresando para el desove, entonces no están en condiciones para su captura porque no tienen el peso y tamaño adecuados. Si no se preservan, vamos a tener problemas para la producción del próximo año", afirmó Rivera.

Sin embargo, la Ejecutiva Regional de Villa Montes, Karen Sánchez, aseguró que los recientes monitoreos biológicos establecen la presencia de cardúmenes del sábalo para su pesca y por eso se tomó la decisión de levantar la veda.

Agregó que con esto se busca la reactivación económica en el sector pesquero, ya que muchas familias se benefician de esta actividad.

