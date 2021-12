Afines al MAS lanzan huevos a Camacho y se genera pelea en el centro citadino de Tarija

Escucha esta nota aquí

Militantes y simpatizantes del MAS lanzaron huevos al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y sus allegados, cuando bajaban de una camioneta negra para asistir al encuentro sobre el federalismo en un local de la plaza Luis de Fuentes, de la ciudad de Tarija.

Cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, Camacho llegó al centro citadino de la capital tarijeña y cuando descendía del vehículo, sintió la caída de huevos, que le obligó a subirse nuevamente al motorizado para abandonar el lugar.

No contentos, el grupo de masistas persiguió a la camioneta negra por la calle General Trigo y la intersección de las calles 15 de Abril y Mariscal Sucre, donde se produjeron insultos y agresiones físicas entre simpatizantes del partido oficialista y ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Rubén Ramallo, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) y su hijo, ambos afines al MAS, encabezaron las manifestaciones.

Ante la prensa, Ramallo minimizó las protestas contra Camacho al señalar que se pararon "al frente de una movilidad. Nadie le ha hecho nada". Su intención con la concentración era mostrar el repudio al gobernador cruceño. "Hemos pedido que se vaya, que no puede estar aquí una persona indeseable", afirmó.

Durante los altercados, Ramallo también tuvo un intercambio de golpes con un canillita que atiende en la plaza.

"Me dijeron que no soy chapaco, yo vivo de la venta de diarios desde hace mucho tiempo. Ramallo estaba ofendiendo a la gente y me molestó, por eso tuve que defenderme de sus insultos", contó Hilarión Guevara, quien trabaja como voceador entre las calles Sucre y 15 de Abril.

Otros simpatizantes del oficialismo también se enfrascaron en discusiones con personas de la tercera edad y transeúntes que protestaron por el accionar de impedir que el gobernador cruceño asista al evento sobre federalismo que organizó la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.

Manuel Ramírez, miembro de la organización del encuentro sobre federalismo, lamentó la ausencia de la Policía Nacional para brindar seguridad al evento y a la llegada de Camacho, conociendo el incidente sucedido anoche en el aeropuerto Oriel Lea Plaza, de Tarija.

"Este encuentro fue organizado para abrir un debate académico sobre el federalismo para que la población decida su apoyo con argumentos técnicos", dijo Ramírez.

El exdirigente y cofundador del MAS, Juvenal Marín, negó que en los incidentes de la plaza central estén involucrados militantes del partido oficialista, pero admitió que sí hubo gente de dicho partido en la protesta en el aeropuerto contra el gobernador Luis Fernando Camacho.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, repudió los ataques de grupos violentos del partido oficialista hacia la humanidad de Camacho y sus allegados, entre ellos Zvonko Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

"Mi solidaridad con él. El chapaco no es así y siempre nos hemos identificado por ser amables y hospitalarios en nuestra tierra", expresó la parlamentaria.



La tensión se vivió en la plaza central de Tarija entre afines al MAS y ciudadanos que rechazaron las acciones violentas. /Foto: APG Noticias





A la llegada del vehículo que trasladaba a Camacho, simpatizantes del MAS arrojaron huevos contra el motorizado/ Foto: APG Noticias







Debido a los incidentes, el gobernador de Santa Cruz retornó al vehículo y se retiró de la plaza. / Foto: APG Noticias

Las discusiones se prolongaron en algunas calles adyacentes. / Foto: David Maygua

Lea también PAÍS Grupos afines al MAS intentaron impedir la llegada de Camacho a Tarija y agredieron al vehículo que lo transportaba en el aeropuerto (VEA EL VIDEO) El gobernador cruceño viajó a Tarija junto a una delegación oficial para impulsar un conversatorio sobre el federalismo. Masistas se manifestaron en la misma terminal aérea para expresar su repudio

Lea también PAÍS Alcaldes del eje central piden priorizar el pacto fiscal y las autonomías antes de debatir sobre federalismo Alcaldes y gobernadores se refieren a la idea de implementar el federalismo en el país, propuesto por Camacho. Ellos dicen que no es el momento. Los políticos tienen posiciones diversas y apoyan un debate sobre el tema