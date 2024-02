Alcaldesa alemana destaca el clima, la tradición de comadres y la vitivinicultura de Tarija

La alcaldesa de Schweinfurt (Alemania) , Sorya Lippert, destacó este jueves el clima de la ciudad de Tarija y la fiesta del Jueves de Comadres como las potencialidades para atraer visitantes no solo de su país, sino de Europa.

Asimismo, la alcaldesa resaltó la fiesta del Jueves de Comadres como una costumbre bonita e interesante que no conocía antes.

"Antes estuve vacacionando en Colombia, donde me encontré con algunos alemanes que habían pasado por Tarija y me contaron de sus atractivos, me dijeron que vale la pena visitar", dijo la autoridad alemana que se queda hasta el domingo.