Cívicos de Tarija decretan paro en rechazo al nuevo factor de distribución del campo Margarita - Huacaya

El movimiento cívico del departamento de Tarija decretó esta noche un paro de 24 horas para el 7 de septiembre. La demanda cívica rechaza el nuevo factor de distribución del campo Margarita - Huacaya realizado por la consultora estadounidense Degolyer and MacNaugthon.

La determinación fue asumida en una cumbre cívica en la capital tarijeña, donde se congregaron dirigentes de Yacuiba, Villa Montes, Bermejo, San Lorenzo, Entre Ríos y de Uriondo.

El director del Comité Pro Intereses de Tarija, Marco Antonio Castro, confirmó a EL DEBER que el paro de 24 horas está fijado para el 7 de este mes. Según el dirigente cívico, a partir de esa medida los paros serán escalonados hasta que YPFB deje sin efecto el nuevo factor de distribución del campo Margarita - Huacaya.

Jesús Gira, director cívico, pidió la presencia de las autoridades del área de hidrocarburos para que se abra un debate con los técnicos de Tarija. "Consideramos que no se puede aplicar el nuevo factor de distribución porque no tiene soporte técnico. Además, no se tomaron en cuenta las observaciones técnicas enviadas dentro del plazo a la consultora estadounidense", expresó el dirigente.

La dirigencia cívica optó por acciones de presión, luego de escuchar un informe del gobernador Óscar Montes. La autoridad expuso las diversas acciones que se llevaron adelante para acompañar el estudio técnico.

Montes considera que existen muchas dudas respecto al trabajo que hizo la consultora Degolyer and MacNaugthon. "Tenemos dudas del por qué un campo que antes no era compartido ahora lo es en un 20%, ¿cómo se determina un factor de distribución en base a supuestos y no en certificaciones precisas de reservas?, esas son las dudas que nos quedan", mencionó.

Con el nuevo factor de distribución, el departamento de Tarija dejará de recibir $us 900.000 al mes que se traduce en $us 6,3 millones a partir de su aplicabilidad en el presente año. Esa cifra se elevará a $us 10 millones, aproximadamente, de manera anual desde el 2023 y los siguientes años.



El gerente de Administración Técnica de Contratos de YPFB, Nicolás Vincenti, afirmó que las consultas formuladas por los representantes acreditados de la Gobernación de Tarija fueron aclaradas por la consultora de prestigio internacional Degolyer and MacNaughton Corp., (D&M) en la etapa de observaciones.

“Las observaciones oficiales que se han hecho ya fueron aclaradas. El informe final ya se ha entregado. La norma es clara respecto al cumplimiento obligatorio por parte de las gobernaciones involucradas, una vez finalizado el estudio”, agregó Vincenti.



Reunión de cívicos decreta paro cívico en Tarija. Foto: D Maygua