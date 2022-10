Cívicos de Tarija respaldan la determinación del cabildo de Santa Cruz

El director cívico, Jesús Gira, no descartó que se tomen acciones, como el paro indefinido que plantea Santa Cruz, y dijo que el tema será evaluado en una asamblea de instituciones del Comité Pro Intereses.

"Hemos tomado posición al respecto y le hemos dicho al presidente Luis Arce que, si no se puede hacer en el primer semestre de 2023, lo hagamos en el segundo semestre de ese año, pero no en 2024. He hablado también con el gobernador de Santa Cruz y estamos hablando de unos meses de diferencia", declaró la autoridad edil.