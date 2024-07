Cívicos y Fedjuve de Tarija se suman al paro del transporte sindicalizado el jueves 

Según Gira, la institución cívica no puede estar al margen de esta problemática que atraviesa el departamento y el país por falta de diésel, dólares y empleos.

El presidente de la FEDJUVE, Celestino Barro, declaró que están haciendo un solo frente de protesta con el movimiento cívico en respaldo a los choferes. "Estamos firmes en la lucha porque no podemos mirar de palco lo que está pasando en Bolivia por la escasez de combustibles y de dólare s. Esto repercute en el incremento de precios de algunos productos de la canasta familiar", expresó Barro.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Choferes de Tarija, Humberto Ruiz, lamentó que por la escasez de diésel existen varios conductores varados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que no pueden retornar.

"Me da mucha pena que los compañeros asalariados de buses y camiones no puedan llegar a su casa por culpa del combustible. Esto en cualquier momento va reventar el puchichi porque es mucho la irresponsabilidad del gobierno de no prevenir en este caso", advirtió el dirigente.