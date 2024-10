Cuestionan audios de supuesta víctima en trata de personas en Tarija por veracidad

El secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del ala "arcista" y militante del MAS, Juan Carlos Gutiérrez, minimizó el audio por considerar que no tiene veracidad.

"Es posible que por detrás del intento de secuestro (que habla la víctima) esté el expresidente al no presentarse a declarar ante la justicia. No estoy diciendo que sea, es posible justamente para que no se esclarezca", respondió Gutiérrez ante una pregunta de EL DEBER.