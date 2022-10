Dirigencia cívica de Tarija califica de exitoso el paro de 24 horas en demanda del censo 2023

El presidente de la entidad cívica, Adrián Ávila, reafirmó que, con esta medida de protesta, los tarijeños demostraron al Gobierno central que se respeta la exigencia del censo en 2023 y no cuando le convenga.

"Quiero destacar y felicitar a todos los sectores por acatar conscientemente el paro. Al presidente Luis Arce quiero decirle que no se equivoque y esto no es para desestabilizar a su gobierno , queremos que gobierne para todos los bolivianos y que termine su gestión escuchando al pueblo", expresó Ávila.

El alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres coincidió con el dirigente cívico, al decir que la población prefirió quedarse en casa y no salir a la calle, como sucedió en el paro por la defensa del campo Margarita.

Por su parte, el vocero del Comité de Movilización, Roberto Márquez, declaró que el Gobierno y el MAS no pudieron con el pueblo tarijeño, que volvió a dar muestras de profunda serenidad.

Incluso, en uno de los videos compartidos por la asambleístas opositora, se escucha el pedido a los policías que detuvieron a un varón -por haber agredido a un policía- para que lo liberaran, ya que existía una orden para que no los detuvieran, precisamente por su calidad de funcionarios públicos.

En dicho video se escucha a mujeres increpar a los policías: “Es funcionario; no pueden detener a un funcionario”. “Es un funcionario. Tienen orden de no detener (funcionarios)”, a lo que uno de los policías indica que la persona no se había identificado. Se puede escuchar a una de las féminas insistir en que se trata de un funcionario, pero los gritos de las otras impiden escuchar de qué repartición se trata.