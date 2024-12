Fiscalía de Tarija imputa al expresidente Evo Morales por trata agravada de personas y confirma orden de captura

La Fiscalía Departamental de Tarija presentó este lunes, 16 de diciembre, una imputación formal contra el expresidente Evo Morales e Idelsa Pozo Saavedra . madre de la presunta víctima, por el delito de trata agravada de personas, después de que ambos no se presentaron a prestar su declaración informativa en los plazos establecidos.

"El día de hoy se ha presentado la imputación formal por el delito de trata de personas. Existe y ha existido la orden de aprehensión para estas dos personas porque incumplieron al no presentarse el día que fueron citados", declaró Gutiérrez.

La investigación fiscal contra el exmandatario y la madre de la víctima se inició el 26 de septiembre pasado en la Fiscalía Departamental de Tarija inicialmente con una orden de aprehensión contra Morales, quien no se presentó a prestar su declaración informativa.

Informes de la Policía Nacional y de Inteligencia dan cuenta qu e no lograron dar con el paradero del exmandatario en el municipio de Villa Tunari y Lauca Ñ (Cochabamba) por los riesgos técnicos y operativos debido a la falta de seguridad y la resistencia organizada de los seguidores de Morales en el lugar.

"Antes no lo hice público porque los informes entregados por la Policía, a través de sus diferentes unidades, indicaban que existían amenazas de diferentes tipos. Yo no quería ser cómplice de eso, ya que respetamos la vida y así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE). Por eso no hemos hecho público el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales y la señora Idelsa Pozo", señaló la fiscal Gutiérrez.