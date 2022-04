“Me quedé sin nada, ni para ir a mi casa”, un agricultor fue engañado por falsos policías

Escucha esta nota aquí

Una pareja llegó hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Tarija para denunciar el robo de 7.000 bolivianos y 20.000 pesos argentinos por sujetos que se hicieron pasar por efectivos policiales. El dinero era producto de la venta de papas que habían cosechado.

La pareja, de entre 50 y 54 años, había llegado desde Salado el Cruce, camino a Bermejo, para vender su producción agrícola. Indicaron que debían usar el dinero era para pagar una deuda, según el reporte de El País.

Pedro Lendieta, víctima del robo, comentó que el hecho se produjo al promediar las 13:00 horas del jueves. Según su relato, fueron interceptados en el vehículo que tomaron por la zona del Mercado Campesino.

En el vehículo, los sujetos comenzaron a revisar sus pertenencias e incluso a su esposa para verificar todo lo que traían. Los amenazaron con llevarlos detenidos y luego los dejaron en la exterminal de buses.

“Me he quedado sin nada, no tengo ni para ir a mi casa”, dijo el hombre entre lágrimas, quien lamentaba lo sucedido, mientras su esposa no dejaba de llorar y pedía ayuda económica para poder retornar a su casa.

Permanecerán en instalaciones de la Felcc de Tarija hasta que puedan recaudar el dinero suficiente para retornar a su hogar.