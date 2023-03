Persiste corte en ruta Tarija-Villamontes por derrumbe y prevén rehabilitación en uno a dos meses

Marco Guaygua, dirigente de la Federación Departamental del Autotransporte, confirmó que no está transitable a causa del derrumbe de entre 10 y 15 metros de longitud en la zona denominada Volcán Colorado.

"No se puede ensanchar la ruta porque solo quedaron dos metros de los más de tres metros que tenía la plataforma. Entonces la ABC nos informó que no se puede ampliar porque las condiciones geológicas no lo permiten", dijo Guaygua.