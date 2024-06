Petrobras exhorta a pobladores reflexionar sobre el proyecto DMO X3 y compromete el menor impacto ambiental

El presidente de Petrobras Bolivia, André Bitar, exhortó a los pobladores de la Reserva de Tariquia a reflexionar en la toma de decisión de manera informada sobre el proyecto exploratorio Domo Oso X3 (DMO). Bitar volvió a reiterar este viernes que la exploración en esa área petrolera de San Telmo Norte está fuera del área protegida, situada en la provincia O´Connor (Tarija). Domo Oso X3 tiene un potencial de 2,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas y la generación de divisas de $us 6.519 millones, de los cuales más del 75% se destinan al Estado boliviano.

La empresa brasileña tiene planificado invertir $us 40 millones aproximadamente en el proyecto exploratorio Domo Oso X3. "Si el pozo pionero es exitoso la inversión se va multiplicar, depende del volumen y cómo se va desarrollar el área petrolera. El pozo pionero va a definir la extensión del proyecto ", apuntó Bitar. Petrobras busca agotar la intensa campaña de socialización sobre la exploración del pozo DMO X3 que viene haciendo desde el 2023, con el fin de tener la autorización de los pobladores y después gestionar la licencia ambiental para iniciar la perforación.

Según Bitar, la empresa probablemente no podrá esperar otra oportunidad para este proyecto y la inversión asignada se tendrá que redireccionar a otra actividad exploratoria en Bolivia y fuera de este país. "Si no tenemos en algún momento la autorización de las comunidades y la licencia ambiental, vamos a tener que desistir y devolver el área petrolera. ¿Hasta cuándo? no tengo esa respuesta", respondió el ejecutivo de la compañía brasileña.