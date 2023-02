Remodelarán y ampliarán aeropuerto de Tarija con crédito del Banco Interamericano

El diputado Edwin Rosas confirmó que el pasado miércoles se avaló un préstamo del mencionado organismo internacional por valor de $us 60 millones.

De ese monto total, según el legislador, $us 35 millones se destinarán para invertir en el aeropuerto "Oriel Lea Plaza" y el restante $us 25 millones tendrá como destino obras de mejoramiento en el aeropuerto de Uyuni (Potosí).