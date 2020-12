Renuncia administrador regional de la CNS en Tarija tras denuncia de nepotismo

Escucha esta nota aquí

El neurocirujano Omar Vargas, cuñado de la esposa del presidente Luis Arce Catacora, renunció este miércoles al cargo de administrador regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Tarija, pocas horas después de haber sido posesionado en el cargo.







Vargas decidió dimitir al cargo por las denuncias de nepotismo divulgadas por medio de las redes sociales. “No pienso aceptar más denuncias contra mi familia, no voy aceptar que se toque el lado familiar. Me voy contento después que a través de las redes sociales largaron la información con maldad”, dijo el médico en una rueda de prensa.





La denuncia de su designación fue propalada por dirigentes del Sindicato de Médicos y Ramas Afines (SIMRA) por considerar que era parte del nepotismo, cuando otros médicos que postularon para el cargo habían logrado un alto puntaje.





Vargas intentó refutar el cuestionamiento a su nombramiento, al decir que tiene el currículum profesional que le permitió cumplir con los requisitos que establecen las normas para ejercer la administración regional de la CNS.





El presidente del Colegio Departamental de Médicos, Jaime Márquez, dijo que en una entidad estatal debe prevalecer el concurso de méritos para cubrir los cargos vacantes y evitar la injerencia política o el nepotismo.





Según Márquez, desde hace mucho tiempo se impuso la política en la designación en cargos ejecutivos en la Caja Nacional de Salud.





Vargas se aleja del cargo tras denunciar casos de nepotismo y de presuntas irregularidades en la adquisición de equipos e insumos médicos al interior de esa entidad sanitaria en Tarija a lo largo de la primera ola de la pandemia.