Senadora opositora afirma que diputados arcistas buscan inhabilitar a Evo

"Primero argumentaron que el diputado Juan José Jáuregui estaba cuestionado para no presidir la Comisión de Constitución, no pasó nada y sigue de presidente. Y segundo, no existe voluntad de los diputados arcistas porque quieren que los actuales magistrados sean los que cuestionen e inhabiliten a Evo Morales para las elecciones del 2025", declaró la senadora que es hija del extinto líder del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Óscar Zamora Medinaceli.