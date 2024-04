Tarija: Adolescente involucrada en doble homicidio pasa clases virtuales, ante presión de padres de familia

El director distrital de Cercado, Sergio Gallardo, confirmó que la adolescente pasa clases virtuales , y no de manera presencial, por su seguridad integral.

"Con la intervención de la Defensoría del Pueblo, se ha llegado a un acuerdo para que sea virtual y no se le afecte al derecho a la educación. No la aceptaban los padres de familia de sus compañeros, de tal manera que me parece la solución más correcta", afirmó Gallardo.