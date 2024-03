Tarija: enfermas de cáncer piden la conclusión del oncológico que está paralizado por un pleito judicial

A las enfermas de cáncer les preocupa que el hospital Oncológico no esté concluido porque es una alternativa para su tratamiento y así dejar de peregrinar por los hospitales de Argentina y La Paz.

"Por eso pedimos al gobierno para que concluya. Cuánto cree que nos costará el tratamiento en un hospital de Salta si van a cobrar y ahora que subió el dólar. Ya no está como antes que alcanzaba", dijo Blanca Esquite, enferma de cáncer a la mama.

Verónica Romero, familiar de una persona con cáncer cérvico uterino, afirmó que muchos enfermos son de escasos recursos económicos y en la actualidad no están en condiciones de cubrir un viaje al Norte de Argentina ni a La Paz debido a que no les alcanza el dinero.

"Hemos ido con mi madre al Centro Nuclear de El Alto, sufrimos una pena, no teníamos alojamiento y teníamos que alquilar un cuarto, cubrir los pasajes y la alimentación. Esperamos que el gobierno atienda nuestro reclamo y se preocupe por la conclusión y el equipamiento", expresó.

A este clamor se sumó Florinda Baldivieso, otra mujer enferma a la mama y el pulmón, al decir que desde hace varios años que aguardan el funcionamiento del hospital Oncológico y las autoridades políticas no cumplieron con sus promesas en las campañas electorales.

"El gobierno habla de que no hay dinero y no piensa en los pacientes de cáncer. En la actualidad no estamos en condiciones de pagar pasajes, estadía y alimentación para ir al exterior o La Paz, por eso queremos que se termine el Oncológico en Tarija", exclamó.