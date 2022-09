Tarija paralizada con bloqueos de ruta en rechazo al factor de distribución del campo Margarita - Huacaya

La medida de protesta se cumple en la capital tarijeña, Bermejo, Padcaya y otros municipios, pero no en Yacuiba y Villa Montes, cuya dirigencia cívica optó por el apoyo moral y de sumarse a los paros escalonados que se decreten más adelante.

El director cívico, Jesús Gira, afirmó que no temen a los grupos de choque del MAS y que están preparados para evitar el desbloqueo en El Portillo , de la carretera que une a Tarija con Bermejo y la provincia Gran Chaco.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través de un spot, asegura que el nuevo factor de distribución no afecta al pago de bonos sociales en Tarija, como el Prosol, las canastas alimentarias y la seguridad ciudadana debido a que este año se incrementarán las regalías a $us 63 millones, en comparación al 2021, cuando recibió $us 59 millones.