Tarija: un hombre va a recoger a su hija de la casa del novio y una turba lo mata junto a su otro hijo

Apuñalados, apedreados y sin vida, así terminaron un padre y su hijo, luego de buscar a una adolescente de la casa del novio, lugar donde se toparon con una fiesta, donde no solo le impidieron el paso, sino que los golpearon brutalmente hasta matarlos.

Del ataque solo sobrevivió una mujer, Melvi Edith Rodas, la esposa y madre de los victimados y de la adolescente, quien inicialmente había pedido permiso a su familia para visitar a su novio, pero al no retornar a casa, su familia se preocupó y se fue en una camioneta hasta la casa del muchacho.

La mamá, en su intento de defender a su hijo y a su esposo también terminó siendo apuñalada, pero fue auxiliada y logró sobrevivir. La turba no quería que esta familia se llevara a la muchacha.

“En la audiencia de medidas cautelares el Ministerio Público fundamentó de manera fáctica la imputación presentada por el delito de homicidio contra cuatro personas y existe una menor de edad que no puede ser citada por la vía ordinaria; sin embargo, está siendo investigada por el delito de asesinato y lesiones graves", dijo la fiscal.

"Queremos que le dicten la pena máxima de cárcel, aunque eso no nos devuelva a nuestros familiares, es lo mínimo que debe pasar", reclamaba una de las familiares, pero el pedido no se llegó a concretar, ya que los acusados no aceptaron su culpabilidad, tampoco aceptaron acogerse a una salida alternativa, como el procedimiento abreviado, por lo que fueron detenidos preventivamente.