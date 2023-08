Ufólogo afirma que OVNI ingresó a un portal dimensional en Mecoya y no se estrelló en 1978

El Objeto Volador No Identificado (OVNI) avistado en mayo de 1978 ingresó a un portal dimensional que habría en Mecoya (Bolivia) y no se estrelló en la serranía, dijo el ufólogo Javier Carlos Cordero.

Según Cordero, la investigación se llevó adelante a raíz del testimonio de Centeno que llegó antes a la zona El Saire, donde no encontró rastros de la caída del OVNI, como en su momento se especuló.

Centeno ratificó que la explicación sobre la trayectoria del Objeto Volador No identificado está en el portal dimensional. "Todo lo que se dijo en el momento de la caída (en 1978) es falso. Fui tres días después de que el objeto se hubiera estrellado; no hay cerro ni hubo cráter", afirmó el geólogo, que investigó el caso por mandato del alcalde de Tarija de esa época, Yamil Taja. Además, reafirmó que ese año la NASA no envió ninguna misión y los que llegaron fueron representantes de la Embajada de Estados Unidos, entre ellos un agregado militar.