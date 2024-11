Villa Montes logra aprobación de propuestas clave en el XV Foro del Gran Chaco Americano

Restauración del río Pilcomayo

Integración vial con enfoque regional

Corredor Central por Bolivia, una alternativa viable

“Dentro de ese espíritu de integración que debe existir entre los cuatro hermanos del chaco, planteamos que Bolivia sea la alternativa, o el nexo al Corredor de Capricornio. Que también por nuestro territorio se transite, se use como lugar de paso, para unir el puerto de Santos (Brasil) con el de Iquique (Chile). No estoy diciendo que solo pasen por Bolivia, no. Estoy pidiendo que los hermanos nos integremos, porque todos necesitamos desarrollo”, expuso la Ejecutiva de Desarrollo de Villa Montes.