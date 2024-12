Votantes en Tarija acuden a las urnas sin convicción y con insuficiente información

En la capital tarijeña se habilitaron 711 mesas de sufragio que empezaron a funcionar casi con puntualidad, aunque en otras demoraron por ausencia de jurados electorales.



"Acudí solo por cumplir, para que no me dejen sin cobrar en las entidades bancarias. No me convencen ni sabemos nada de los candidatos; todos votaron por presión a las multas y nadie por convicción", dijo Mateo Tapia, que emitió su voto en una mesa del Coliseo San Roque.



José Tejerina afirmó que la renovación del Poder Judicial será posible cuando haya un nuevo gobierno y una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



Agregó que -a su juicio- los magistrados a ser electos responderán al partido oficialista "por las directrices del Ejecutivo".



Estefanny Panique comentó que las elecciones judiciales son confusas, por la falta de información, y que muchos de los votantes no saben que este proceso democrático puede llegar a ayudar al cambio en el país.



"Espero que las personas que sabían de qué se trata esta elección hayan tomado una decisión honesta hacia el perfil de un candidato que tenga la capacidad de cambiar el rumbo de la justicia", expresó Panique, que votó en el colegio Bolivia.



El vocal del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Tarija, Óscar Gutiérrez, destacó la masiva participación de los ciudadanos en las mesas electorales y su desarrollo fue positivo hasta media jornada.



Al ser preguntado sobre la poca información de este proceso eleccionario, Gutiérrez indicó que se recurrieron a mecanismos de información por más de 45 días para orientar a la población sobre la votación y el perfil de cada uno de los candidatos.