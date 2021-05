110 años y con más presencia que nunca

Escucha esta nota aquí

SU HISTORIA: El 1 de mayo del 2021 ha marcado un hito en la historia de una empresa familiar que posee raíces Italianas pero de corazón brasileño como lo es TRAMONTINA. Fue fundada en 1911 por Valentín Tramontina herrero inmigrante que se estableció junto a su esposa Elisa de Cecco en la ciudad de Carlos Barbosa, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. El éxito y prestigio profesional no tardó en llegar debido a la calidad del trabajo que comenzó a ser reconocido por los primeros usuarios. Una vez introducida la producción en serie en el año 1953 la empresa no dejó de crecer.

SU ESENCIA: 110 años después Tramontina continua en expansión y en su tercera generación ha demostrado firmeza y constante innovar en su trayectoria, avalada por la presencia de sus productos en 120 países a donde llega gran parte de su portafolio de más de 18.000 artículos. Esto último es lo que define la esencia de esta marca, su diversidad sustentada por una genuina vocación industrial. Hoy Tramontina tiene 10 fábricas en diferentes ciudades del Brasil, con el apoyo de 9.000 colaboradores y enfocadas en segmentos de mercado tan diversos como el de utilidades domésticas, herramientas o muebles plásticos.

SU MISION: El éxito no fue casualidad dado que la trayectoria de la marca siempre fue sustentada por los pilares de la innovación, diseño, tecnología y en la importancia dada al capital humano para cumplir con la misión de “hacerlo bien hecho”, generando valor y satisfacción para el consumidor en las más diversas fronteras, culturas, épocas y ocasiones.

LLEGA A BOLIVIA: Fue así que hace 45 años Tramontina llegó al mercado Boliviano y desde entonces fue consolidando presencia en los hogares para posicionarse como una de las marcas favoritas pues supo quedarse cerca del corazón de las personas. Los números lo demuestran ubicando a Bolivia entre los top 3 países de exportación y no. 1 en el indicador de consumo per cápita. Actualmente su estructura abarca una oficina de representación y una red de más de 50 distribuidores autorizados ubicados en toda Bolivia.

SU DIFERENCIAL: Los productos Tramontina son sinónimos de confiabilidad, durabilidad y calidad. Estos aspectos ligados al objetivo de mejorar cada vez más la vida de las personas han permitido a los productos Tramontina entregar soluciones prácticas a sus consumidores con una relación beneficio/precio que muy pocas marcas pueden alcanzar.

SU FASCINANTE RECORRIDO La idea de fabricar navajas pronto llevó a la idea de entregar utilidades domesticas de alta calidad que va desde preparar los alimentos (ollas, cuchillos, entre otros) hasta servirlos (fuentes, cubiertos, entre otros). La visión llevó a la marca a colocar su atención en completar el ciclo dentro de la cocina. Así comenzaron las inversiones en equipamientos como lavaplatos mono-bloques de gran resistencia y luego encimeras, hornos y campanas extractoras; todos con alto padrón tecnológico.

Tramontina también es una marca apasionada por las herramientas ofreciendo soluciones para profesionales de la construcción civil (alicates, martillos, entre otros) como para la agricultura y el jardín (palas, carretillas, mangueras, entre otros). Esto fue un paso natural por el apego y respeto de la marca hacia el medio ambiente en todos sus procesos que hoy en día le permiten estar avalados por certificaciones internacionales como la ISO 14000, ISO 9001, etc. que son el resultado de la investigación y desarrollo realizado en laboratorios propios. Esta pasión luego se tradujo en trabajar las maderas nobles amazónicas para transformarlas en muebles y tablas para cocina. Esta experiencia deriva en la fabricación de muebles plásticos inyectados y roto-moldados. Luego los materiales eléctricos también complementan el portafolio.

UNA MARCA SIEMPRE JOVEN: Tramontina es marca referente en los segmentos de mercado en los que actúa y podemos afirmar que cumplir 110 años no la convierte en una marca “antigua” sino más bien en una marca “joven” pues ha logrado evolucionar y anticipar el cambio como la constante que impulsa el desarrollo de las ideas.

NUEVOS PROYECTOS: Esto último se plasma en la construcción de la fábrica de Porcelanas Tramontina que prevé entrar en funcionamiento en julio 2021. Se han realizado inversiones en tecnología de punta para la automatización de todos los procesos que permitirá tener la planta de porcelanas más moderna del mundo, cuyo resultado será una porcelana de alta calidad y a precios competitivos.

DESARROLLO DE T-STORE: Las grandes marcas buscan espacios exclusivos. Tramontina sintió la necesidad de contar con un espacio propio que muestre todo su potencial, fuerza y mix de productos para atender a un consumidor cada vez más exigente. Así nacieron las T-Store como tiendas insignia de la marca. La primera fue inaugurada en Rio el 2013, hoy ya son 14 tiendas en Brasil y 11 en el exterior, contando la T-Store Bolivia con apertura diciembre 2018 en Santa Cruz y con una diversidad de más de 3.000 ítems segmentados en 10 mundos (Preparar, Servir, Cortar, Celebrar, Jardín, Herramientas, Iluminar, Equipar, Amoblar, Cortar).