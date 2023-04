A propósito del nuevo vencimiento del Impuesto a las Grandes Fortunas - IGF

En esta parte del mundo, en el año 2020, particularmente ha sido objeto de una crisis causada por el Covid 19, llegando a considerarse esta pandemia como una de las más desastrosas de los últimos tiempos, donde la mayoría de las personas vulnerables a estos efectos, se han visto afectadas con la disminución de sus ingresos, rebajas en los sueldos, la elevación de las tasas de desempleo y llegando también al cierre de una gran cantidad de empresas formales. Ante estas adversidades todas las personas vulnerables han tenido la obligación de recurrir a sus ahorros para poder sobrevivir. Recordemos que los efectos del COVID-19 son regresivos, ya que afectan de manera sensible a los que menos tienen, no solo en su salud sino también en su economía.

En tanto los gobiernos, han asumido medidas que llevaron a la generación de déficits fiscales como no se veía hace décadas y por consiguiente el aumento de la deuda externa de un país.

Sin embargo; en la teoría de muchos también han existido grupos que no han sufrido los embates de esta crisis, estos serían grupos que poseen grandes niveles de riqueza e ingresos, y que producto de la pandemia han incrementado su fortuna. Según un estudio de Oxfam (Ruiz, 2020), la fortuna de los milmillonarios en América Latina aumentó más de 48.000 millones de dólares hacia fines de 2020, en un momento de gran crisis y notables sufrimientos para el resto de la población.

Es importante destacar que este tipo de impuestos al no gravar la rentabilidad de las empresas, sino solamente gravar las fortunas personales, no posee un efecto negativo sobre la inversión, sin embargo, también es posible que estos contribuyentes alcanzados por este impuesto tengan menos incentivos para invertir, pero los inversionistas potenciales no afectos a dicho impuesto sí tendrían incentivos para invertir en proyectos rentables.