Acoso Sexual Laboral: Un desafío en el Ámbito Empresarial Boliviano

A pesar de ello, las principales normas en materia laboral, Ley General del Trabajo y Decreto Reglamentario, a la fecha no prevén disposición alguna para prevenir y sancionar cualquier forma de acoso, sexual o no. No obstante, con la promulgación de la Ley No. 348 “Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” y su Decreto Reglamentario, el acoso sexual ha adquirido una creciente importancia en Bolivia.