Adidas domina el podio de los 21K en la Maratón de Santa Cruz de la Sierra junto a Adizero

“A veces, uno se queda sin palabras cuando sueñas tanto algo y todo se alinea para que se convierta en realidad. Tengo tanto que agradecer que me gustaría comenzar por darle las gracias a mi esposo que tanto amo y en cada kilómetro pensé en sus palabras y apoyo. A mi hermana que siempre me da los mejores consejos y es pieza fundamental en toda la preparación. Mi familia que siempre ha seguido cada paso que doy, pero sobre todo a mi otra familia Adidas, que me ha dado la oportunidad de dar lo mejor de mí y motivarme para correr con tanta pasión. Mi comunidad de Adidas Runners Panamá y cada palabra de ustedes me cargan de energía en cada competencia y a mi mentor que me ha guiado en mi trayectoria deportiva”, detalla Valentina. “Qué bella experiencia haber corrido la media Maratón de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, nos quedamos con el primer lugar absoluto y la mayor de las satisfacciones. Ahora sí, próxima parada, la Maratón de Chicago”, expresó.