“Adopta una colmena”: la iniciativa que protege las abejas suma apoyo de Los Tajibos

Tribute Portfolio es una creciente familia global de hoteles independientes con carácter, unidos por su pasión por el diseño cautivador y su impulso para crear vibrantes escenas sociales tanto para los huéspedes como locales. Con más de 70 hoteles abiertos en todo el mundo, Tribute Portfolio ha impactado a quienes buscan experiencias independientes y anhelan una conexión con la comunidad cuando viajan. Desde complejos turísticos boutique como Inn at Rancho Santa Fe en California y hoteles urbanos como The Vagabond Club en Singapur; hasta hoteles en lugares con un espíritu independiente como Noelle en Nashville y The Slaak en Rotterdam, cada Tribute Portfolio Hotel celebra su individualidad, ofreciéndoles a los viajeros una perspectiva fresca y a menudo colorida. Mantenga su carácter y quédese conectado en Instagram, Twitter y Facebook. Tribute Portfolio se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa global de viajes de Marriott International.